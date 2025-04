PF prende homem que furtou réplica da Constituição nos atos golpistas de 8/1

A Polícia Federal prendeu na quinta-feira (20), em São Lourenço (MG), um dos participantes dos ataques de 8 de janeiro de 2023. O homem, condenado a 17 anos de prisão, furtou uma réplica da Constituição de 1988 da sede do STF (Supremo Tribunal Federal).





Segundo a Polícia Federal, ele estava foragido e foi preso com a ajuda da Polícia Militar de Minas Gerais.

O homem foi condenado pelos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.





Além da prisão, ele foi condenado a pagar, junto com os outros envolvidos, uma indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.

Em imagens que circularam no 8 de janeiro, Marcelo Fernandes Lima aparece em cima da escultura "A Justiça", em frente ao STF, enrolado na bandeira do Brasil e segurando a Constituição furtada.





A réplica, levada do salão branco do tribunal, foi devolvida ao STF pelo Ministério da Justiça poucos dias após o ataque. Ela foi entregue a um homem à polícia de Varginha (MG).





O exemplar original da Constituição que faz parte do acervo do STF não foi alvo dos golpistas e permanece no Museu da Suprema Corte, na praça dos Três Poderes, em Brasília.