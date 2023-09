Piloto londrinense é encontrado morto em Roraima, após segunda queda de avião

O piloto londrinense, Otávio Munhoz, 38 anos, morreu após sofrer um segundo acidente de avião na última segunda-feira (28), mas o corpo do piloto só foi localizado sem vida nesta sexta-feira (1) em Roraima, norte do país. As informações foram divulgadas pela TV Tarobá e confirmadas pelos familiares da vítima.







Esse é o segundo acidente aéreo sofrido pelo piloto. Em setembro do ano passado Otávio chegou a ficar 13 dias perdido em uma floresta também em Roraima. As equipes de resgate encontraram o avião em pedaços em uma área densamente arborizada somente no dia 9 de outubro de 2022.

Publicidade

Publicidade





O novo acidente fatal aconteceu no município de Pacaraima, Roraima, perto da fronteira com a Venezuela e que fica a 214 quilômetros da capital, Boa Vista.





Segundo a família, o piloto era ex-policial militar, casado e residia em Londrina. Ele prestava serviços de transporte aéreo para diferentes estados.





As causas do acidente aéreo não foram divulgadas e ainda estão sob investigação. Segundo a família, ainda não há informações sobre o horário do velório e sepultamento.