Pioneira, cadela Kyra é homenageada por serviços prestados aos Bombeiros de Londrina

O último dia de ExpoLondrina foi de emoção para bombeiros militares especializados nas operações com cães. A cadela K9 Kyra foi pioneira junto com o Sargento Lucas Berzotti na atividade de busca e salvamento em Londrina e no Paraná e, neste domingo (13), se despediu do serviço operacional do Corpo de Bombeiros.





Em 2018, o comando do 3° batalhão de Bombeiro Militar viabilizou a equipe de operações com cães. Em novembro do mesmo ano, Kyra foi aprovada na primeira prova de certificação e iniciou na carreira militar. Depois do início dos trabalhos, a cadela teve mais de 10 aprovações e uma certificação internacional, podendo ser convocada para trabalhar em tragédias em outros países, um feito histórico para a corporação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Kyra é uma Pastor Belga Malinois e tem 8 anos. O animal soma inúmeras ocorrências salvando vidas. Ela auxiliou no salvamento de pessoas em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 2022, no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul em 2023 e em outros casos na região. “A gente fica muito feliz por toda a carreira dela, ela trabalhou bastante, então nada melhor do que dar o descanso merecido a ela”, disse Lucas Berzotti, Sargento do Corpo de Bombeiros e tutor de Kyra.





A cadela recebeu uma homenagem com medalha e troféu. Kyra ainda realizou a última demonstração de busca e salvamento, localizando restos mortais durante a simulação de uma vítima sem vida. A companheira de farda do Sargento Berzotti se aposentou, mas uma nova recruta iniciou os treinamentos. Ravena é da raça Pastor Alemão e tem apenas três meses, a filhote é adestrada durante dois anos até receber a certificação para operar oficialmente.

Publicidade





O Sargento ainda explica que os militares receberam um convite para participar da ExpoLondrina, aproveitando para mostrar ao público o trabalho da corporação. “Foi importante para as pessoas entenderem o nosso trabalho, as pessoas veem na televisão, mas não sabem como funciona, como que é, então a gente teve esse cuidado para mostrar o nosso trabalho e quanto mais gente entender isso, melhor”, concluiu Berzotti.