Piscicultores esperam vender sete toneladas em três dias da Feira do Peixe Vivo em Londrina

Com preços mais em conta e alimento fresco, a Feira do Peixe Vivo já é tradição há muitos anos em Londrina. Para este ano, a expectativa é de vender mais de sete toneladas de peixes, como tilápia, carpa, pintado, catfish e pacu, produzidos por três piscicultores da região e com preços que variam de R$ 20 a R$ 45 o quilo.





A feira acontece na Praça Tomi Nakagawa, no centro. Nesta quarta (16) e quinta-feira), funciona das 8h às 18h. Na sexta-feira (18), feriado de Sexta-Feira Santa, ficará aberta das 8h às 13h. O quilo do peixe varia de R$ 20 a R$ 45.

Gerente de Comercialização da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Londrina, Viviane Fernandes, explica que é a 31ª edição da feira, que nasceu junto com a pasta em 1994 dentro de um projeto de eventos com produtos da época. “A gente já teve do morango, da citricultura, de flores, mas a que ficou mesmo e que não vai acabar tão cedo é a do peixe vivo”, aponta.





Todos os peixes comercializados estão vivos e, no momento da compra, são abatidos. Para quem não quer ter o trabalho de fazer a limpeza do animal, a novidade deste ano é a venda de filés de tilápia já embalados por R$ 55 o quilo.



