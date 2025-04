PM de Apucarana faz operação para reprimir tráfico na Vila Regina; um suspeito é preso

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Regina, na noite deste sábado, em Apucarana. O homem detido disse que, com uma semana e meiaexercendo a atividade criminosa, conseguiu comprar uma casae um veículo.





De acordo com a PM, a região é conhecida pela frequente comercialização de entorpecentes, e a geografia do local facilita a fuga de suspeitos ao notar a aproximação policial. Durante a ação, os agentes se dividiram em duas frentes: enquanto três policiais seguiram a pé pela linha de trem da empresa Rumo, outros dois utilizaram uma viatura para bloquear uma rota de fuga.

Ao avistarem cerca de cinco indivíduos praticando o tráfico, os policiais tentaram abordá-los, mas os suspeitos fugiram. Um deles conseguiu escapar, enquanto outro foi alcançado após uma perseguição. No momento da captura, o homem quebrou seu aparelho celular, possivelmente para dificultar a investigação. Durante a revista, foram encontradas com ele uma carteira de cigarro contendo uma sacola plástica com 9,8 gramas de crack, quantidade que poderia ser fracionada em cerca de 50 pedras para venda.





No local, os policiais também apreenderam um pote plástico com duas lâminas de barbear, utilizadas para o fracionamento da droga, e outro aparelho celular, pertencente a um dos suspeitos que fugiram.

Ao ser interrogado, o detido admitiu envolvimento com o tráfico, informando que vendia cada porção de crack por R$ 10 e que, em apenas uma semana e meia atuando na Vila Regina, conseguiu comprar uma casa avaliada em R$ 115 mil e um veículo Citroën com o lucro obtido. Ele também declarou que trabalhava para um traficante da região do Sumatra, identificado como integrante do grupo conhecido como "Tropa do Tubarão".





Ainda segundo a PM, o suspeito afirmou que realizava transações via Pix para dificultar sua vinculação ao tráfico e que já havia sido preso diversas vezes pelo mesmo crime, chegando a zombar da justiça ao relatar que, em uma das detenções, foi liberado no mesmo dia.





O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Apucarana, onde permanecerá à disposição da Justiça.