PM dispersa festa com cerca de 400 pessoas em Londrina; adolescentes confessam uso de bebida alcoólica

A PM (Polícia Militar) encerrou, pela Aifu (Ação Integrada de Fiscalização Urbana), uma festa com cerca de 400 pessoas no bairro Parque Industrial Buena Vista, em Londrina, no fim de semana. Na parte externa, aproximadamente 250 pessoas aguardavam a entrada no local e a companhia Choque, juntamente com a Rotam, dispersou a aglomeração.





Em torno de 160 participantes foram abordados no interior do espaço. Foram encontrados, no local, porções de maconha abandonadas, que foram apreendidas, e quatro adolescentes confessaram o uso de bebida alcoólica.

Os dois responsáveis pela festa foram detidos. O dinheiro dos ingressos, que totalizava aproximadamente R$ 3,100, foi apreendido.

Uma imagem de divulgação afirma que o evento liberaria cooler e narguilé. No local, haveria bar e tabacaria.





A organização pedia, segundo a imagem, R$ 20 aos participantes. Aqueles que fossem com roupa branca pagariam R$ 15.

A ação da PM integra a Operação Fecha Quartel, deflagrada a partir das 18h deste sábado (16).