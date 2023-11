PM e filho vão a júri popular por assassinato de jovem em Jacarezinho por 'som alto'

O Judiciário determinou que pai e filho denunciados por homicídio duplamente qualificado sejam julgados pelo Tribunal do Júri. O crime ocorreu em 19 de março de 2022 no bairro Alto da Boa Vista II em Jacarezinho, no norte pioneiro do Estado.





Conforme inquérito, a vítima, o jovem universitário Matheus Alexandre Matos, de 22 anos, estava na rua ouvindo músicas no aparelho de som de seu carro e conversando com alguns amigos, o que teria irritado um dos denunciados, um policial militar que mora próximo do local. Ele teria discutido com a vítima por causa do barulho e, durante a discussão, pediu que seu filho fosse buscar sua arma de fogo. Pouco depois, o policial teria socado o rosto da vítima – seu filho retornava com a arma e teria então atirado contra a vítima, causando sua morte.

A decisão de juri popular decorre de pedido apresentado pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 3ª Promotoria de Justiça da comarca. O caso grande grande repercussão nas redes sociais pela brutalidade pelo motivo fútil da discussão.







A denúncia indicou como qualificadoras o motivo fútil (discussão a respeito do barulho) e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi alvejada pelas costas. Os denunciados ainda teriam disparado contra o carro no qual os amigos da vítima deixaram o local.





Ainda cabe recurso da decisão – caso ela não seja modificada, os réus serão julgados pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.