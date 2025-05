PM recupera 28 celulares roubados ou furtados em show na região de Curitiba

A PM IPolícia Militar) do Paraná recuperou 28 celulares que haviam sido furtados ou roubados em show ocorrido em Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), no último sábado (24). Os celulares foram recuperados poucas horas após o ocorrido, no centro de Curitiba. Seis pessoas foram presas na ação.





Segundo a polícia, durante patrulhamento de rotina pelo centro da capital, a viatura foi abordada por uma vítima, que informou que teve seu celular furtado em show sertanejo e, pelo rastreamento, foi levada até as imediações de um hotel em Curitiba.

No local, a equipe policial localizou um quarto com seis pessoas, que tinham chegado poucos minutos antes ao hotel. Durante a abordagem, eles deram diversas versões diferentes sobre o local que estavam antes de retornar ao hotel e, na revista ao quarto, foram apreendidos 28 celulares.





As seis pessoas presas, três homens e três mulheres, são suspeitas de integrarem uma quadrilha de São Paulo especializada em furtos e roubos em shows e estariam em Curitiba para cometer os crimes. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Curitiba.





“Nós desmantelamos uma quadrilha e apreendemos em torno de 28 celulares furtados em show sertanejo. Quem teve seu celular furtado ou roubado durante o show, compareça na Central de Flagrantes de Curitiba, para fazer a identificação dos seus aparelhos para que possamos devolver os bens furtados para a sociedade”, afirmou o soldado Vinícius Lelis Pereira.