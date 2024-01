PM recupera moto aquática furtada em Apucarana e apreende dois adolescentes

Dois adolescentes foram apreendidos nesta sexta-feira (12) após o furto de um jet ski em Apucarana, ocorrido noite de quinta-feira (11). No mesmo imóvel em que estavam os adolescentes, foram encontradas porções de drogas. A moto aquática foi localizada pelo próprio dono, que acionou a Polícia Militar ao avistar o objeto furtado no quintal de uma casa no Jardim Cidade Educação.



Os policiais foram ao endereço indicado e encontraram o jet ski em posse de um rapaz e uma moça, ambos menores de idade. Segundo a PM, o adolescente teria dito que uma outra pessoa o chamou para ir à residência para furtar a moto aquática e que, para isso, teriam utilizado Ford Fiesta. Após a ação criminosa, o jet ski foi levado até o imóvel onde estavam os adolescentes e o veículo, abandonado em um outro endereço.



Na residência, também foi encontrada a chave do Fiesta e drogas fracionadas para o comércio, além de dinheiro trocado e objetos que foram apreendidos para averiguação devido à falta de notas fiscais. O adolescente ainda teria relatado que comercializa entorpecentes na casa a mando de uma outra pessoa, que ele não quis identificar, mas que seria o dono da residência e encomenda os furtos.



O casal de adolescentes foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil.