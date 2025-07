PMPR resgata 216 animais e interrompe desmatamento ilegal de 159 ha em junho

A intensificação da fiscalização durante o Mês do Meio Ambiente levou a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), a coibir o desmatamento ilegal em 159 hectares ao longo de junho. Nas operações realizadas em todo o Estado, foram resgatados 216 animais silvestres e apreendidos 628 metros cúbicos de madeira de origem ilegal.





O combate aos crimes contra a flora representou a maioria das ações, com 120 das 226 ocorrências totais. Os flagrantes se concentraram em áreas de Mata Atlântica (41 casos) e em Áreas de Preservação Permanente (APPs), com 32 registros. Como resultado, as equipes apreenderam 540 metros cúbicos de madeira em tora e outros 88 metros cúbicos de madeira já processada, além de 2.464 quilos de carvão vegetal e 5.935 unidades de palmito extraído ilegalmente.

"O Batalhão Ambiental atua na linha de frente, combatendo o crime que lucra com a destruição do meio ambiente e garantindo um futuro mais sustentável para todos os paranaenses. São números que refletem o compromisso incansável da Polícia Militar do Paraná com a proteção de nossos recursos naturais", enfatizou o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva.





A proteção da fauna também fez parte das ações da PMPR. Dentre os 216 animais resgatados de situações de maus-tratos ou cativeiro ilegal, a maioria foi de aves, com 203 espécimes. A principal infração registrada foi justamente a guarda de animais silvestres sem licença, que correspondeu a 43 das 64 ocorrências relacionadas à fauna. Além disso, foram recolhidas 133 gaiolas que eram utilizadas para manter os animais em cativeiro.

Com 81 ocorrências registradas dentro de Unidades de Conservação federais e estaduais, as intervenções resultaram também em 31 autuações, sendo o flagrante de 21 estabelecimentos poluidores que funcionavam sem a licença ambiental necessária. A fiscalização da pesca registrou 11 ocorrências, com a apreensão de 2.108 metros de redes de pesca proibidas.





"O BPMA é a principal força de preservação da ordem pública ambiental do Paraná. Atuamos de forma diuturna, ininterrupta e em parceria com diversas instituições e com a sociedade, em todas as regiões do Estado. É a Polícia Militar do Paraná fazendo a diferença para a proteção do patrimônio natural e do equilíbrio ecológico do Estado, por meio de ações preventivas, repressivas e de educação ambiental", destaca o comandante do BPMA, tenente-coronel Alvaro Gruntowski. "A parceria dos cidadãos é muito importante nessa missão, por meio de denúncias".

Atuação no semestre





Os resultados expressivos de junho integram as ações contínuas do primeiro semestre do ano. Entre janeiro e junho, o Batalhão Ambiental atendeu 1.358 ocorrências em todo o Paraná, resultando no resgate de 1.200 animais. Dentre as irregularidades fiscalizadas no semestre está o combate à extração ilegal do palmito-juçara, espécie ameaçada de extinção. Ao todo, 8.206 unidades de palmito ilegal foram apreendidas nos primeiros seis meses do ano. As ações semestrais também resultaram na retirada de 15.540 metros de redes de pesca de rios e represas do Estado.

Redução do desmatamento





Essas ações contribuem para a continuidade da redução do desmatamento. A última edição do Relatório Anual do Desmatamento (RAD) no Brasil, divulgado pelo MapBiomas, uma iniciativa multi-institucional envolvendo universidades, ONGs e empresas de tecnologia, aponta a redução de 64,9% do desmatamento ilegal da Mata Atlântica no Paraná. De acordo com o material, a área de supressão vegetal do bioma diminuiu de 1.230 hectares em 2023 para 432 hectares em 2024. Em quatro anos, de 2021 a 2024, a queda foi de 95%.