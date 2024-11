Podcast apresenta inovações da pesquisa e debate desafios do sistema de produção de soja

Com o objetivo de apresentar as inovações da pesquisa e debater os desafios do sistema de produção de soja, foi criado o canal Embrapa Soja Podcast na plataforma Spotify, serviço de streaming de música e podcast. “O Podcast foi desenvolvido para ampliar os canais de divulgação da Embrapa Soja, possibilitando o compartilhamento dos conhecimentos gerados pela pesquisa, apresentando as inovações e propondo soluções técnicas, por meio de bate-papos com os nossos pesquisadores”, afirma o chefe-geral da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno.

A proposta da temporada na safra 2024/2025, denominada “Soja Talks”, é produzir entrevistas, de aproximadamente 15 minutos, com pesquisadores da Embrapa Soja, abordando assuntos emergentes e temas que impactam o dia a dia do sistema produtivo de soja. No primeiro episódio, o pesquisador Henrique Debiasi, da Embrapa Soja, fala sobre o impacto da baixa diversificação de culturas nos sistemas agrícolas. No segundo episódio a pesquisadora Cláudia Godoy aborda a ocorrência do quebramento de haste e da podridão de grãos. Veja os detalhes dos primeiros episódios. Para acompanhar a Embrapa Soja Podcast, siga o perfil no Spotify. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade



Episódio 1 - Impacto da baixa diversificação de culturas no sistema agrícolas



Apesar da simplificação dos modelos de produção facilitar a rotina operacional nas propriedades rurais, também pode provocar e intensificar, a longo prazo, a degradação da qualidade do solo e o aumento de problemas fitossanitários, especialmente a infestação de plantas daninhas resistentes a herbicidas e o incremento de algumas doenças e insetos-praga de difícil controle. Desta forma, o primeiro episódio do Soja Talks traz uma entrevista com o pesquisador Henrique Debiasi, da Embrapa Soja, sobre o impacto da baixa diversificação de culturas no sistema de produção das áreas agrícolas e também apresenta opções sustentáveis de produção. Publicidade



Episódio 2 - Ocorrência do quebramento de haste e da podridão de grãos