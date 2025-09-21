Polícia apreende cocaína e dinheiro em abordagem na Zona Norte de Londrina

Durante patrulhamento neste sábado (20) no bairro Farid Libos (Zona Norte), a PM (Polícia Militar) apreendeu drogas e dinheiro após a fuga de um suspeito em uma área conhecida pelo intenso tráfico.
De acordo com o boletim policial, dois homens demonstraram nervosismo ao avistar a viatura. Um deles foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. O outro teria jogado objetos no chão e corrido, não sendo alcançado pela equipe.
No local, os policiais localizaram uma carteira com documentos pessoais, R$ 44 em dinheiro e 14 buchas de cocaína, totalizando aproximadamente 6 gramas. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
O suspeito segue foragido.
