Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Zona Norte

Polícia apreende cocaína e dinheiro em abordagem na Zona Norte de Londrina

Redação Bonde com PM
21 set 2025 às 11:51

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação / PM
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Durante patrulhamento neste sábado (20) no bairro Farid Libos (Zona Norte), a PM (Polícia Militar) apreendeu drogas e dinheiro após a fuga de um suspeito em uma área conhecida pelo intenso tráfico.

De acordo com o boletim policial, dois homens demonstraram nervosismo ao avistar a viatura. Um deles foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. O outro teria jogado objetos no chão e corrido, não sendo alcançado pela equipe. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

No local, os policiais localizaram uma carteira com documentos pessoais, R$ 44 em dinheiro e 14 buchas de cocaína, totalizando aproximadamente 6 gramas. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

O suspeito segue foragido.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com PM

Por Redação Bonde com PM.

Drogas Tráfico Tráfico de drogas Zona norte Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas