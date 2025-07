Polícia apreende droga e motocicleta furtada em residência em Apucarana

Uma ação da PM (Polícia Militar) na noite desta terça-feira (8), em Apucarana (Centro-Norte), resultou na aprensão de R$ 3 mil em drogas, na recuperação de uma motocicleta com alerta de furto em Maringá (Noroeste) e na detenção de duas pessoas.





Segundo boletim policial, a equipe da Rotam realizava patrulhamento pelo Jardim Marisol quando passou por uma residência já conhecida por suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. O portão e a porta estavam abertos e, de acordo com a PM, os policiais visualizaram um objeto sendo arremessado por uma janela lateral ao iluminarem o local com lanternas.





O objeto teria caído na via pública e identificado como substância análoga à cocaína. Após pesagem, foram contabilizados 60,5g da droga com valor estimado em R$ 3 mil. Diante do flagrante, a equipe entrou na residência para identificar o autor do arremesso.

