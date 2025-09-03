Pesquisar

Tráfico internacional de drogas

Polícia apreende mais de 2 mil kg de maconha dentro de lanchas no noroeste

Redação Bonde com Polícia Civil
03 set 2025 às 15:10

Foto: Divulgação / PMPR
Uma ação da PMPR (Polícia Militar do Paraná) e da PF (Polícia Federal) do Mato Grosso do Sul resultou na apreensão de mais de 2 toneladas de maconha em Querência do Norte (Noroeste), na noite desta terça-feira (2). Também foram apreendidas duas lanchas motorizadas que faziam o transporte da droga a portos clandestinos.


De acordo com a Polícia Civil, as equipes receberam a informações de que embarcações transportavam os entorpecentes, que seriam desembarcados em portos clandestinos da região. Em patrulha no Rio Paraná os policiais encontraram as duas embarcações em um afluente do rio, ambas carregadas com a maconha, mas sem os condutores. Todo o material foi conduzido à sede da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) do 3º Comando Regional de Polícia Militar com sede em Maringá. 

Por se tratar de tráfico internacional, a droga e as lanchas apreendidas com os motores de popa serão encaminhados ao Nepom (Núcleo de Polícia Marítima) de Naviraí (MS). A 3º CIPM faz parte do 3º 


