Polícia Civil investiga assassinato de advogado e ex-marido da presidente da Câmara de Sertanópolis

A Polícia Civil de Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina) abriu inquérito para apurar a morte do advogado Luiz Gonzaga Gomes Filho, 57 anos, que era ex-marido da presidente da Câmara Municipal, Leila Pissinati (PSD). Em uma simples nota, o órgão apenas informou que não vai fornecer mais informações do caso "para não atrapalhar as investigações". A vítima foi executada com dois tiros no peito dentro de casa, no centro da cidade.





De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos pularam o muro da residência e se identificaram como policiais. Eles foram até a janela da cozinha, chamaram Gonzaga pelo nome e atiraram. Em seguida, fugiram e não foram mais vistos. A perícia recolheu cápsulas de calibre 9 milímetros no local. O socorro médico foi acionado, mas nada pôde fazer.



