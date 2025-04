Polícia Civil cumpre cem mandados judiciais contra quadrilha de tráfico no Paraná e mais dois estados

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está nas ruas nesta quarta-feira (25) para cumprir 100 ordens judiciais contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação ocorre em cidades do Paraná, São Paulo e Minas Gerais.





Estão sendo cumpridos 39 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão, além de 41 medidas patrimoniais de sequestro de imóveis e bloqueio de bens e valores em contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados. Cerca de 150 policiais civis participam da operação, com apoio das Polícias Civis dos demais estados.

De acordo com o delegado Leandro Munin, as investigações começaram há cerca de três anos, a partir do monitoramento de um suspeito de Marialva (PR), apontado como um dos principais distribuidores de drogas na região de Maringá. “Durante esse período, realizamos diversas apreensões, além da prisão de vários envolvidos”, afirmou.





O principal alvo da operação ocupa uma posição de liderança em uma organização criminosa com atuação nacional. Durante o curso da investigação, ele foi preso no Mato Grosso do Sul, onde permanece detido.

A PCPR apurou que o grupo estruturou uma ampla rede de distribuição de drogas e um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, que incluía a transferência de recursos para contas de pessoas físicas e jurídicas fictícias nos três estados.





“A principal meta da operação é desarticular a estrutura financeira do grupo criminoso e apreender bens adquiridos com recursos ilícitos”, afirmou o delegado Ricardo Casanova..





A operação é realizada no âmbito da Operação Narke, uma iniciativa nacional de combate ao tráfico de drogas, coordenada pela SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) com apoio da DIOPI (Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência).