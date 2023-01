Polícia Civil interroga homem que agrediu ex-esposa no local de trabalho em Ibiporã

A Policia Civil interrogou na tarde dessa quarta-feira (11) o homem que agrediu a ex-esposa com chutes, socos e puxões de cabelo no local de trabalho dela em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). As cenas de espancamento registradas na segunda-feira (9) ganharam repercussão nacional, um inquérito policial foi aberto e é conduzido pelo delegado Vitor Dutra.





A princípio o delegado iria solicitar um pedido de prisão preventiva à Justiça, mas como surgiram outros fatos envolvendo a guarda dos filhos, o inquérito segue aberto para buscar informações junto ao Conselho Tutelar. "Hoje o investigado se apresentou para prestar depoimento junto com o seu advogado e alega em sua defesa que teve problemas com a ex-esposa em relação a guarda de um dos filhos. Esses fatos estão sendo apurados e enviaremos um ofício para o conselho tutelar. Ele confessa as agressões e alega que a ex-esposa não estaria cumprindo a guarda compartilhada da filha e isso teria motivado as agressões. Ainda há outros elementos que não podemos detalhar até em proteção da própria vítima", respondeu Dutra.

As imagens fortes foram captadas pelas câmeras de segurança do local de trabalho da vítima. O agressor, que é seu ex-marido, chega acompanhado do filho pequeno do casal e parte para cima da mulher, que até tenta se proteger, mas não consegue. O homem puxa o cabelo, arrasta a mulher e dá diversos tapas e socos no rosto. A vítima também é jogada no chão, onde as agressões continuam. A criança entra na frente do homem para ajudar a mãe, mas sem sucesso. Após as agressões, o acusado que mora em Londrina fugiu do local.

A vítima, que teve a identidade preservada, informou a Polícia Civil que já tinha sofrido agressões do ex-marido que inclusive tinha uma medida protetiva decretada pela Justiça em 2019, quando os dois se separaram. No mesmo ano, segundo a polícia, ela foi agredida pela primeira vez. A vítima disse que a medida protetiva foi revogada pela Justiça no dia 8 de dezembro de 2022. A ordem judicial é revista a cada seis meses, conforme a Lei. Um outro pedido de prorrogação da medida foi feito pela mulher.





SERVIÇO

Em Londrina, as vítimas de violência doméstica ou as pessoas que testemunharem atos de violência contra a mulher podem denunciar as agressões pelo Disque 180, pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, no Disque 153. Para outros municípios da região os chamados são concentrados na Polícia Militar do Paraná pelo 190. Todos são serviços 24 horas por dia.





Na Delegacia Especializa no Atendimento à Mulher (DEAM) de Londrina é possível denunciar ou pedir ajuda pelo (43) 3322-1633, que também recebe imagens, áudios e vídeos por Whatsapp, ou pelo e-mail [email protected]