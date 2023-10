Polícia Civil prende quatro traficantes por esquema de drogas 'delivery' em Cambé e Londrina

A Polícia Civil deflagrou mais uma operação contra o tráfico de drogas em Londrina e Cambé na manhã dessa segunda-feira (2). Foram cumpridos seis mandados de buscas e quatro de prisão. Em uma das residências, foi encontrada 300 gramas de drogas e foi lavrado um auto de prisão em flagrante. Trata-se da Operação Delivery com investigação iniciada há quatro meses.





O delegado Bruno Almeida, da Central de Flagrante de Londrina, aponta que investigação descobriu que o grupo criminoso utilizava de um esquema bem estruturado, de divisão de tarefas do crime, com ajuda dos motoboys para que as drogas pudessem chegar ao consumidor final em esquema de ‘disque-droga’.

Outra informação relevante é de que os traficantes utilizavam desses grupos de blitze que existem no Whatsapp, que informam os locais de fiscalização em Londrina e região. Ou seja, com base nessas informações prévias as motos responsáveis pela entrega das drogas, desviavam a rota, dificultando o trabalho das forças de segurança. "Eles estavam infiltrados nestes grupos e desviavam a rota. Isso dificulta o trabalho da Polícia Militar. Incentivando e estando nesses grupos, você acaba fomentando o crime organizado", alert o delegado.











As denúncia contra o tráfico de drogas podem ser feita pelo telefone 181 e funciona todos os dias da semana, das 8h às 23h, e as ligações são gratuitas. As

denúncias

também podem ser feitas pelo site Disque

Denúncia

181.