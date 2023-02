Polícia cumpre 12 mandados de prisão por contra tráfico de drogas na zona leste de Londrina

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10), para cumprir 30 ordens judiciais contra organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, em Londrina, no Norte do Estado. Dentre as ordens judiciais estão 18 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão. A ação acontece na Zona Leste do município, como jardins Marabá, Interlagos e São Jorge.





Até o momento, ao menos, nove pessoas foram presas na operação. As investigações de alta complexidade apontaram que o grupo criminoso ainda está envolvido em homicídios ocorridos na região, motivados pelo tráfico de drogas.





Durante as investigações, parte do grupo foi presa em flagrante por transportar e armazenar drogas em uma casa. A ação é conjunta entre a divisão de Narcóticos e de homicídios. Em uma das casas foram apreendidas armas de fogo e munição.