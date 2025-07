Polícia descobre fábrica clandestina e apreende R$ 1 mi em bebidas falsificadas

Quatro pessoas suspeitas de participação em um esquema milionário de falsificação de bebidas alcoólicas foram presas nesta quinta-feira (24) no município de Capanema (Sudoeste), em ação da PCPR (Polícia Civil do Paraná) com apoio da PM (Polícia Militar).



De acordo com a PCPR, a investigação teve início após cumprimento de busca e apreensão e de prisão preventiva de investigados por um roubo de carga de celulares ocorrido em Cascavel (Região Oeste).





Os aparelhos estavam sendo vendidos por um comerciante de Capanema. “As buscas foram realizadas em diversos estabelecimentos de propriedade dos investigados, incluindo mercados, loja de materiais de construção, loja de joias e depósitos vinculados ao núcleo familiar”, descreve o delegado da PCPR Francisco José Lopes Filho.







No local, também foi verificada a existência de um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas, incluindo cervejas e uísques. Foram encontrados mais de R$ 1 milhão em bebidas falsificadas, além de rótulos falsificados, garrafas reutilizadas, insumos químicos e equipamentos utilizados para engarrafar bebidas impróprias para o consumo.



Além dos crimes de receptação qualificada, falsificação e posse irregular de arma de fogo, também foram identificadas infrações fiscais e sanitárias, que serão encaminhadas aos órgãos competentes.





As investigações seguem com o objetivo de identificar outros envolvidos na associação criminosa.









