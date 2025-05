Polícia flagra caminhonete a mais de 180 km/h em rodovia da região de Londrina

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) flagrou uma caminhonete trafegando a 182 quilômetros por hora na PR-445, no trecho recém-duplicado no município de Tamarana, neste domingo (4). A ação faz parte da fiscalização da polícia nas rodovias no retorno do feriado prolongado do Dia do Trabalhador, celebrado na última quinta-feira (1°).





De acordo com os agentes, foram registrados vários flagrantes de excesso de velocidade e outras infrações de trânsito durante os quatro dias de feriado na região norte do Paraná. O mais grave foi o do veículo visto ao passar por Tamarana, fazendo o trajeto no sentido de Curitiba a Londrina. De acordo com a corporação, ele trafegava a 182 km/h em um trecho em que a velocidade máxima é de 80 km/h, tanto para veículos leves quanto pesados.

A infração é gravíssima e rende multa no valor de R$ 880,41, além da previsão de suspensão do direito de dirigir.





A PRE ressalta que a velocidade excessiva é uma das principais causas de acidentes de trânsito, além de aumentar a gravidade das lesões.