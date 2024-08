Polícia localiza no litoral de Santa Catarina corpo de moradora de Rolândia sequestrada pelo ex

O corpo de Monique Jamily Pereira da Silva, de Rolândia, desaparecida desde a quinta-feira (8), foi encontrado enterrado em uma região de mata em Itapoá, no litoral catarinense. O principal suspeito, o ex-companheiro dela, está detido desde a terça-feira (13) em uma ação da PCPR (Polícia Civil do Paraná).





Monique desapareceu após uma tentativa de encontro forçada por seu ex-companheiro, que viajou até Rolândia para reatar o relacionamento. Ao recusar o encontro, a vítima começou a ser ameaçada. Na noite do mesmo dia, ele a localizou, e desde então, ela estava desaparecida.



A família de Monique registrou o desaparecimento na delegacia da PCPR em Rolândia, que iniciou as investigações imediatamente, contando com o apoio do Tigre (Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial).





As investigações revelaram que o autor residia em Araquari (SC) e havia se deslocado até Londrina na terça-feira (6), retornando a Santa Catarina na madrugada de sexta-feira (9).

Com base nessas informações, a PCPR cumpriu diligências em Araquari e Joinville para localizar Monique e o autor. Durante a operação, o irmão do autor foi preso em Araquari por posse ilegal de arma de fogo, munições e colete balístico. No mesmo dia, o autor foi localizado em Joinville e conduzido à delegacia.





Segundo o delegado Thiago Teixeira, em depoimento, o autor confessou que foi até Rolândia para tentar reatar o relacionamento com Monique, mas ela recusou. "Ele disse que ela não aceitou ir para Santa Catarina com ele e começaram a discutir. Nesse momento, determinou que ela saísse do veículo e efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça dela, colocando-a no porta-malas do carro na sequência", afirmou Teixeira.





Após o homicídio, o autor dirigiu até Itapoá, no litoral catarinense, e enterrou o corpo em uma área de mata.





Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário.