Polícia Militar e Corpo de Bombeiros anunciam concurso com 408 vagas para a região de Londrina

A Polícia Militar eu Corpo de Bombeiros do Paraná anunciaram nesta sexta-feira (28) a abertura de concursos públicos para o preenchimento de 2.000 vagas no cargo de soldado e 600 para bombeiros. Para a região de Londrina, estão previstas 326 vagas para soldados – das quais 293 de ampla concorrência e 33 para afrodescendentes – e 82 para os bombeiros, das quais 74 de acesso universal e 8 de cotas raciais.

Confira a distribuição de vagas para a Polícia Militar

Veja onde estão as vagas para o Corpo de Bombeiros





As inscrições serão abertas em 14 de abril e se encerrarão às 23h do dia 13 de maio. Para participar, os candidatos devem ter no máximo 30 anos na data do primeiro dia de inscrição e atender a outros requisitos estabelecidos no edital.





Entre os requisitos básicos para a posse no cargo, estão a conclusão do ensino superior em qualquer área de graduação, possuir carteira de habilitação com categoria B, no mínimo, e estar quite com as obrigações militares e eleitorais, entre outros critérios previstos na legislação vigente.

A taxa de inscrição é de R$ 130,00, e a seleção será composta por cinco etapas: prova de conhecimentos, exame de capacidade física, exame de sanidade física, avaliação psicológica e investigação social. A aplicação da prova de conhecimentos está prevista para ocorrer no dia 29 de junho.





Os aprovados iniciarão como Aluno-Soldado ou Aluno-Bombeiro de 3ª Classe, recebendo uma bolsa-auxílio de R$ 2.530,12, acrescida de R$ 834,74 de auxílio-alimentação. Após a conclusão do Curso de Formação de Praças e do período de estágio como Aluno-Soldado Operacional de 2ª Classe, os candidatos serão promovidos a Soldado de 1ª Classe, com remuneração de R$ 6.101,87, mais R$ 834,74 de auxílio-alimentação.

Os interessados podem acessar mais informações no site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação). O edital de abertura da PM pode ser acessado neste link e o dos Bombeiros, aqui.





(Atualizado às 14h14)