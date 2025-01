Polícia Militar encontra corpo de homem com lesões na cabeça e no rosto em Apucarana

Um homem foi encontrado morto no Residencial Parque da Raposa, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite deste domingo (27).





De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após informações repassadas pela imprensa sobre a possível localização de um corpo no endereço.

No local, os policiais identificaram o corpo de um homem com lesões visíveis na cabeça e no rosto. A vítima segurava um pedaço de madeira e aparentava já estar em óbito.

A área foi imediatamente isolada para preservação do local de morte, enquanto o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou o falecimento.





A Polícia Civil e a Polícia Científica também compareceram para iniciar os trabalhos investigativos. Após a perícia inicial, o corpo foi removido pelo IML (Instituto Médico Legal).





A investigação segue para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar possíveis envolvidos.