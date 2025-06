PM prende ladrão que escalou prédio de 16 andares para furtar joalheria em Curitiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu na madrugada desta terça-feira (17) dois homens envolvidos em um furto a uma joalheria no 16º andar de um edifício no Centro de Curitiba. Um dos suspeitos escalou o prédio pelo lado de fora para ter acesso à joalheria. Ele levou diversos relógios e joias, incluindo um colar avaliado em R$ 29 mil.





A PMPR foi acionada após o proprietário da joalheria perceber o acionamento do alarme. Ao verificar as câmeras de segurana, ele identificou a presença do criminoso no local. As equipes policiais realizaram buscas nas imediações e conseguiram localizar os dois suspeitos em um imóvel próximo ao prédio. Ambos foram presos em flagrante.

As investigações indicam que o principal autor do furto, natural de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, havia monitorado o prédio por alguns dias antes de executar o crime. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.