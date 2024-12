Polícia prende em Santa Catarina condenado pela morte de empresário de Londrina em 2015

A PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina) prendeu, nesta quarta-feira (25), Luiz Fernando Ferreira da Silva, condenado pelo assassinato do empresário londrinense Antônio Quinelato na véspera de Natal de 2015, há nove anos. Ele foi encontrado após investigações do Setor de Inteligência do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar), de Londrina, que identificou o paradeiro dele em Joinville.





A informação foi repassada a agentes da PMSC, que cumpriram três mandados de prisão que pesavam contra ele desde 2018. Ele era o único dos assaltantes que permanecia foragido. Silva e mais dois foram condenados pelo crime em 2017, conforme contou a FOLHA.

No dia 24 de dezembro de 2015, Quinelato foi abordado por Silva, Higor da Silva Marcondes e Willian Camargo Soares dos Santos após fechar seu supermercado, localizado no Jardim do Sol, por volta das 22h30. Ele já havia dispensado seu segurança e voltava para casa, a poucos metros do estabelecimento.





Os assaltantes exigiam o dinheiro do dia. Entretanto, segundo as investigações, a vítima estaria munida com uma pistola e reagiu, sendo baleada no peito por Marcondes. Quinelato chegou a ser socorrido pelo Siate, mas, não resistiu.





Ainda de acordo com a apuração da Polícia Civil, os autores fugiram em um Chevette conduzido por Santos. O veículo teria sido vendido em Cambé. Acusados de latrocínio, foram condenados a penas em regime fechado que ultrapassam 20 anos.