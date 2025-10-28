Polícia prende homem e apreende adolescente por roubo de carro em Ibiporã

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em ação conjunta com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), prendeu um homem de 19 anos em flagrante e apreendeu um adolescente, de 17, por roubar um veículo em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). As capturas aconteceram em São Jerônimo da Serra (Norte Pioneiro).





Na ocasião do crime, segundo a polícia, uma mulher foi surpreendida em seu veículo por duas pessoas que simularam estar armados. A vítima teria conseguido retirar uma criança que estava no interior do automóvel e os suspeitos fugiram em alta velocidade.

De acordo com o delegado da PCPR Felipe Akio, poucas horas após o crime, o veículo foi avistado na rodovia PR-090, nas proximidades do trevo de Nova Santa Bárbara, onde equipes policiais realizaram bloqueio e abordagem, resultando na prisão dos suspeitos e na apreensão de diversos objetos relacionados ao delito. “Os detidos confessaram o envolvimento no roubo. O carro foi recuperado e devolvido à proprietária”, afirmou.

O homem maior de idade foi autuado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, enquanto o menor de idade foi ouvido e liberado, com posterior lavratura de BOC (Boletim de Ocorrência Circunstanciado). As investigações seguem em andamento para a análise de imagens e demais provas que confirmem as circunstâncias do crime.