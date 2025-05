Polícia prende homem por plano de ataque a bomba em show de Lady Gaga

De acordo com a Polícia Civil, o trabalho foi executado com discrição e precisão, evitando pânico ou distorção das informações junto à população.

O objetivo da operação foi neutralizar as condutas digitais que tinham potencial risco ao público do evento.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra nove pessoas nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, no Rio; Cotia, São Vicente e Vargem Grande Paulista, em São Paulo; São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul; e Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso.

A investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou que os envolvidos estavam promovendo um "desafio coletivo" em redes sociais e recrutando adolescentes para promover ataques com explosivos improvisados e coquetéis molotov durante o show de Lady Gaga no Rio.

Um homem apontado líder do grupo foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul e um adolescente foi apreendido por armazenamento de pornografia infantil no Rio.

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério da Justiça e Segurança Pública identificou um plano de ataque à bomba no show da Lady Gaga, que aconteceu na noite deste sábado (3) na praia de Copacabana.

Festa em Copacabana

O show gratuito da cantora Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, reuniu 2,1 milhões de pessoas na noite deste sábado (3), consolidando-se como um dos maiores eventos já realizados na orla carioca e o maior na carreira da cantora norte-americana. Os números são da Prefeitura do Rio, Polícia Militar e produção do show.





Com um alto impacto visual, o show fez a multidão vibrar com os grandes sucessos da cantora. Em um primeiro momento, com a bandeira do Brasil, Lady Gaga parou o espetáculo e leu uma carta, se emocionou e agradeceu aos brasileiros por esperarem mais de 10 anos o seu show.

Desde o início da semana, a cidade já sentia a movimentação de turistas que vieram assistir a uma das artistas mais renomadas do mundo. A estimativa inicial de 240 mil visitantes foi amplamente superada: mais de 500 mil turistas desembarcaram na cidade entre os dias 1º e 3 de maio, segundo dados consolidados pela Rodoviária Novo Rio e pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).





De acordo com estudo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Riotur, a apresentação vai injetar mais de R$ 600 milhões na economia carioca, movimentando setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.





A Prefeitura do Rio mobilizou todos os seus órgãos para garantir a segurança, a logística e o conforto do público, em uma operação integrada que contribuiu para o sucesso do evento. Desde as primeiras horas da tarde, o palco montado na areia já recebia o público com apresentações de DJs, incluindo a cantora Pabllo Vittar.





A Riotur coordenou e acompanhou a implementação das estruturas, e toda a execução operacional dos órgãos públicos que deram suporte ao show. Para colocar em prática o planejamento operacional do evento, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio atuou com capacidade máxima. Ao todo 500 técnicos se revezaram, ao longo do dia, na Sala de Situação do COR, localizada na Cidade Nova; e no centro avançado montado na Avenida Atlântica, altura da Rua República do Peru, nas proximidades do palco.





Com o objetivo de garantir a segurança e o controle da operação, foram instaladas 240 câmeras em Copacabana e 106 câmeras ao longo da Avenida Atlântica, além das 40 câmeras fornecidas pela organização do evento. A operação também contou com quatro drones – dois deles em parceria com a Intelbras, empresa de telecomunicações.





(Com informações da Prefeitura do Rio de Janeiro)