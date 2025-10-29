Polícia prende suspeitos de arrombar comércios em Londrina com uno branco

Três suspeitos de arrombar e furtar comércios de Londrina, em diferentes momentos nas últimas semanas, foram presos nesta quarta-feira (29), no município de Nova Santa Bárbara (Norte), após fugirem da polícia e capotarem uma camionete roubada.
Segundo informações da PM (Polícia Militar), os dois homens e uma mulher já haviam sido identificados pelos crimes que teriam praticado a comércios de roupas e móveis, em Londrina. Em um dos episódios, um veículo Fiat Uno branco foi utilizado para estourar a vidraça de uma das lojas durante a noite, na avenida Maringá.
Na madrugada desta quarta, segundo a corporação, os criminosos teriam arrombado outra loja, de manutenção de celulares, em Nova Santa Bárbara, e foram prontamente identificados pelo veículo utilizado e pelo modo de ação.
“Chegou a ligação para a equipe [policial] daquela região de que um uno branco com alguns ocupantes havia efetuado esse furto e dado fuga pelas estradas rurais. As equipes iniciaram as diligências e tiveram êxito em encontrar esse uno atolado”, detalha o Aspirante Borba, do 18º BPM (Batalhão da Polícia Militar).
De acordo com a PM, no momento da abordagem, o veículo atolado estava sendo rebocado por um trator e dois dos suspeitos, que estavam no local, receberam voz de prisão. Dentro do carro, as equipes encontraram os celulares e eletrônicos furtados.
O terceiro, que conseguiu fugir em um primeiro momento, roubou uma camionete em uma propriedade vizinha e foi identificado pelos policiais já na rodovia PR-090, a caminho do município de São Sebastião da Amoreira. Durante a perseguição, ele capotou.
“Foi iniciado ali um acompanhamento tático e essa camionete veio a capotar, sendo prestado socorro médico e dado voz de prisão à pessoa que ali estava”, complementa Borba.
Em vídeos divulgados em aplicativos de mensagens é possível verificar que o terceiro suspeito ficou preso nas ferragens do veículo capotado e precisou ser retirado por equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo a PM, ele estava consciente e pedia por ajuda.
O autor de um dos vídeos, que narra a situação e se identifica como proprietário da loja furtada, zomba do homem antes do atendimento dos Bombeiros. “Rouba mais! Está gostoso aí em baixo? Come terra, seu porco, seu verme desgraçado. Grita mais, grita. Chama a tua mãe”, esbraveja a voz.
Segundo Borba, as três pessoas possuem uma ficha criminal extensa e são velhos conhecidos da polícia. Os suspeitos e os objetos furtados foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as diligências necessárias.
Em nota, o 5º Batalhão de Polícia Militar, de Londrina, informou que vinha realizando, nas últimas semanas, a “Operação Escudo”, que tinha como foco prevenir e coibir arrombamentos noturnos, especialmente os que teriam sido praticados pelos homens e pela mulher presos nesta quarta.
“As operações do 5º BPM seguem intensificadas, com ações integradas e coordenadas para reforçar a segurança e garantir tranquilidade à população”, informou a nota.