Polícia prende suspeitos de arrombar comércios em Londrina com uno branco

Três suspeitos de arrombar e furtar comércios de Londrina, em diferentes momentos nas últimas semanas, foram presos nesta quarta-feira (29), no município de Nova Santa Bárbara (Norte), após fugirem da polícia e capotarem uma camionete roubada.





Segundo informações da PM (Polícia Militar), os dois homens e uma mulher já haviam sido identificados pelos crimes que teriam praticado a comércios de roupas e móveis, em Londrina. Em um dos episódios, um veículo Fiat Uno branco foi utilizado para estourar a vidraça de uma das lojas durante a noite, na avenida Maringá.



Na madrugada desta quarta, segundo a corporação, os criminosos teriam arrombado outra loja, de manutenção de celulares, em Nova Santa Bárbara, e foram prontamente identificados pelo veículo utilizado e pelo modo de ação.

“Chegou a ligação para a equipe [policial] daquela região de que um uno branco com alguns ocupantes havia efetuado esse furto e dado fuga pelas estradas rurais. As equipes iniciaram as diligências e tiveram êxito em encontrar esse uno atolado”, detalha o Aspirante Borba, do 18º BPM (Batalhão da Polícia Militar).





De acordo com a PM, no momento da abordagem, o veículo atolado estava sendo rebocado por um trator e dois dos suspeitos, que estavam no local, receberam voz de prisão. Dentro do carro, as equipes encontraram os celulares e eletrônicos furtados.



