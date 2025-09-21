Polícia recupera veículo roubado e apreende maconha e skunk em Maringá

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, neste sábado (20), no perímetro urbano de Maringá (Noroeste), 467 kg de maconha, quase 20 kg de skunk (uma variedade mais potente da maconha) e recuperou um veículo roubado.





Segundo boletim da PRF, uma equipe policial se deslocava pela rodovia PR-323 quando visualizou um veículo branco com películas escuras nos vidros e suspensão baixa, aparentando estar carregado. O carro transitava em alta velocidade e a equipe tentou realizar a abordagem, porém o condutor desobedeceu às ordens e iniciou fuga.





Após vários quilômetros de perseguição, o veículo adentrou ao perímetro urbano de Maringá e só foi alcançado quando um dos pneus estourou após o condutor colidir com o meio fio. Duas pessoas teriam saído do carro e tentado fugir a pé, porém foram imediatamente alcançados e contidos pela PRF.





Ainda segundo o boletim, no interior do veículo os policiais encontraram 467 kg de maconha e quase 20 kg de skunk. Posteriormente, foi constatado que o carro havia sido roubado em Terra Roxa (Região Oeste), no dia 28 de março de 2025.





Os ocupantes do veículo, um homem de 18 anos de nacionalidade paraguaia e uma mulher brasileira de 21, que se identificaram como casal residindo em Guaíra (Região Oeste), declararam aos policiais que entregariam a droga em Maringá e receberiam a quantia de R$ 5 mil pelo transporte.





A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Maringá.





