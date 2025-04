Polícia Rodoviária Estadual apreende mercadorias contrabandeadas na PR-323

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu um carregamento de produtos contrabandeados do Paraguai durante uma operação na PR-323, em Cruzeiro do Oeste, por volta das 16h30 desta segunda-feira (31).





Os agentes abordaram um Renault Kwid conduzido por um homem de 39 anos, acompanhado de um passageiro de 48. No interior do veículo, foram encontrados cosméticos, perfumes e eletrônicos com valor estimado acima de US$ 2.500 (cerca de R$ 14.375), excedendo a cota de isenção fiscal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Os produtos foram encaminhados à Receita Federal de Guaíra e os ocupantes do veículo foram liberados. O carro também foi autuado por estar com pneus em mau estado de conservação.