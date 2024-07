Polícia Rodoviária Estadual multa quase 900 veículos por excesso de velocidade na PR-445 em apenas um dia

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) flagrou, ao longo do último sábado (29), 865 veículos em excesso de velocidade na PR-445, no perímetro urbano entre Cambé e Londrina, no Norte do Paraná.





Segundo os policiais rodoviários estaduais, as autuações foram feitas em poucas horas de operação entre o período da tarde e da manhã do mesmo dia.

Um Audi, por exemplo, foi flagrado sendo conduzido a cerca de 135 quilômetros por hora em um trecho no qual a velocidade máxima permitida era 70 quilômetros por hora.





Conforme aponta a PRE, a infração é gravíssima, já que a velocidade era superior à máxima permitida em mais de 50%. A multa, nesse caso, é de R$ 880,41 e o condutor, além de perder sete pontos, tem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa.