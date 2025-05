Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 13 quilos de cocaína em Cambé

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (31), 13,5 quilos de cocaína na BR-369, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). A apreensão aconteceu após os agentes abordarem um veículo que trafegava de forma suspeita no sentido de Cambé a Londrina.





Durante a abordagem, os policiais constataram que o motorista do automóvel, um homem de 23 anos e morador de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, não era habilitado para dirigir e o veículo estava em condições anormais de sujeira, o que gerou suspeição na equipe policial.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os agentes, então, decidiram revistar o carro, encontrando, no forro das portas e abaixo do banco traseiro, 13 tabletes de cocaina, totalizando 13,5 quilos da droga. De acordo com o motorista a droga seria entregue em Londrina.





O condutor foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil, assim como o entorpecente e o veículo apreendidos.