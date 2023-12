Polícia vai ouvir T4F, produtora de show de Taylor Swift, sobre morte de fã

Ana passou mal no dia 17 de novembro durante a apresentação de Swift no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

A jovem era fã na cantora e morreu no primeiro show da americana no Rio. Nesta quarta-feira (27), o laudo de necrópsia foi divulgado e apontou que a morte aconteceu em decorrência de uma exaustão térmica que comprometeu seus pulmões.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro pretende ouvir a T4F (Time For Fun), a empresa responsável pelos shows de Taylor Swift no Brasil, no inquérito que apura a morte da universitária Ana Clara Benevides Machado, 23.

A universitária Ana Clara Benevides Machado, 23, fã de Taylor Swift que morreu no primeiro show da cantora no Rio, teve, enfim, seu laudo de necrópsia revelado.

A universitária Ana Clara Benevides Machado, 23, fã de Taylor Swift que morreu no primeiro show da cantora no Rio, teve, enfim, seu laudo de necrópsia revelado.





Seis dias após a morte da estudante, Serafim Abreu, o CEO da Time for Fun, pediu desculpas por falhas durante a apresentação da cantora americana.





Abreu disse que a Time for Fun busca o conforto dos fãs, mas reconhece que a empresa poderia ter tomado atitudes como criar áreas de sombra nas zonas externas no estádio do Engenhão, no Rio, alterar o horário dos shows da cantora e enfatizar a possibilidade de entrada nos estádios com copos de água descartáveis.





Ele pediu desculpas "a todos que não tiveram a melhor experiência possível" nos shows e pela demora em se manifestar publicamente. Também reconheceu que sua empresa e outras produtoras de eventos precisarão se adaptar, de agora em diante, ao calor extremo que assola o país.