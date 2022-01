Homem esfaqueia duas pessoas em bar em Sertanópolis

Uma mulher e um homem foram esfaqueados em um bar em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina) na noite deste domingo (23).

Conforme relato de testemunhas à PMPR (Polícia Militar do Paraná), a motivação do crime foi passional. Após uma discussão, o criminoso esfaqueou a mulher no peito e no pescoço. A outra vítima foi um homem que tentou separar a briga e acabou ferido, também no pescoço. Segundo o relatório da PM, as próprias testemunhas socorreram os feridos e os encaminharam ao hospital da cidade. Ambos estão estáveis e não tiveram as identidades divulgadas.

De acordo com a polícia, o autor das facadas, conhecido pelo apelido de "Biscatinha", deixou o local antes da chegada dos policiais e está foragido. Ele já foi identificado pela PM, mas não teve seu nome divulgado.