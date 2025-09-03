Ação conjunta apreende 1,4 t de maconha em carga de amido na BR-369

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar do Paraná, a Receita Federal e a Polícia Federal resultou na apreensão de aproximadamente 1.402 quilos de maconha na manhã desta quarta-feira (3), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). A droga estava escondida sob um carregamento de amido.





A abordagem ocorreu na BR-369, durante operação de repressão a crimes como contrabando, descaminho, tráfico de drogas e de armas, promovida nas rodovias do Norte do Paraná. O alvo foi um caminhão com carroceria aberta, identificado como suspeito pelas equipes.

Na vistoria, os policiais encontraram uma carga lícita de amido que escondia centenas de tabletes de maconha. Segundo a investigação inicial, o veículo havia partido da região de fronteira e tinha como destino o Estado de São Paulo.





O motorista, de 26 anos, foi preso em flagrante. De acordo com a PF, ele é morador de Cianorte e não tinha antecedentes criminais. O condutor, o caminhão e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

De acordo com os órgãos envolvidos, a ação reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas na região.