Ação contra o tráfico prende 42 pessoas suspeitas de movimentar R$ 120 milhões em quatro anos

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu 42 pessoas durante uma operação que apurou a atuação de uma organização criminosa envolvida com tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Houve cumprimentos de ordens judiciais em Londrina, Cambé e Jataizinho e em outras oito cidades do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo na manhã desta terça-feira (21).

Entre os presos, 36 foram capturados em cumprimento a mandados de prisão e outros seis foram autuados em flagrante por crimes como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Os policiais também cumpriram 48 ordens de busca que resultaram na apreensão de diversas armas, porções de drogas, documentos e celulares, que serão periciados para subsidiar novas fases da investigação. Além dos ilícitos, foram apreendidos R$ 700 mil em espécie. Receba nossas notícias NO CELULAR WhatsApp Telegram WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.

Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo. Clique aqui para enviar sugestões de pautas,

imagens e dicas para o Portal Bonde Publicidade Publicidade

Ainda, foram cumpridas ordens de bloqueio de contas bancárias e de sequestro de 15 veículos de luxo avaliados em R$ 2,5 milhões e de quatro imóveis ligados aos investigados. As medidas têm como objetivo enfraquecer financeiramente a organização e interromper as conexões que sustentam sua estrutura criminosa.



Divulgação/PCPR Divulgação/PCPR Divulgação/PCPR Divulgação/PCPR Divulgação/PCPR Divulgação/PCPR Divulgação/PCPR



Imagens da operação mostram a apreensão de uma mala recheada de dinheiro encontrada em um dos cumprimentos de mandado em Londrina. Uma contagem prévia indica que as notas chegam a aproximadamente R$ 500 mil. Outras fotos e vídeos exibem ações com apreensão de armas de fogo e munições, notebooks, celulares e tablets. Publicidade

Além dos municípios na região de Londrina, também houve cumprimento de mandados em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro) e Paranavaí (Noroeste). Nos outros estados, hovue ações em Ponta Porã (MS); Bombinhas e Brusque (SC); e em Ourinhos, Hortolândia e São Paulo (SP).



Desarticulação do grupo

Publicidade