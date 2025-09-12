Ação contra o tráfico intermunicipal de drogas cumpre 24 mandados na região de Londrina

A Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos), da Polícia Civil, em conjunto com o 5º BPM Batalhão de Polícia Militar), deu início nesta sexta-feira (12) à segunda fase da Operação Jataí, com o objetivo de combater o tráfico intermunicipal de drogas e a associação criminosa em diversas cidades do estado. A operação cumpriu 24 mandados judiciais em Assaí, Ibiporã, Jataizinho, Rolândia e Santa Amélia, com a participação de cerca de 120 agentes de segurança pública.





O desdobramento da operação aconteceu após a primeira fase, que foi deflagrada devido à ocorrência de homicídios nas cidades de Jataizinho e Ibiporã, motivados pela disputa territorial entre facções criminosas. O avanço das investigações apontou novos alvos, incluindo fornecedores e colaboradores do tráfico, o que levou à intensificação da ação.

Durante a operação, foram cumpridos 24 mandados judiciais, sendo 21 de busca domiciliar e 3 de prisão preventiva. Dois suspeitos foram presos em flagrante e um alvo permanece foragido. As apreensões realizadas incluem 21 munições de calibre .22, 3 munições de calibre .36 e 1 arma de fogo, além de 7 celulares. A operação visa desmantelar redes criminosas envolvidas no tráfico de drogas, principalmente nas regiões afetadas por disputas de facções.



