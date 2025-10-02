Pesquisar

Sete mandados de prisão

Ação policial desmantela núcleo de tráfico de drogas em Alvorada do Sul

Redação Bonde com PM
02 out 2025 às 09:04

Divulgação/PRE
Policiais militares do 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar) e agentes do Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) cumpriram mandados de prisão preventiva na tarde desta quarta-feira (1°) contra sete pessoas suspeitas de integrarem uma núcleo de tráfico de drogas em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina). A suspeita é de que 'laranjas' também participem do esquema criminoso.


Durante a operação, três mulheres com idades entre 21 e 52 anos foram presas e outros três suspeitos já estavam no sistema carcerário e devem cumprir as ordens judiciais no local. Uma pessoa segue foragida. 

Eles foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas envolvendo adolescentes. 


Uma nova investigação deve apurar também o crime de lavagem de dinheiro.

