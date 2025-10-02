Ação policial desmantela núcleo de tráfico de drogas em Alvorada do Sul

Policiais militares do 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar) e agentes do Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) cumpriram mandados de prisão preventiva na tarde desta quarta-feira (1°) contra sete pessoas suspeitas de integrarem uma núcleo de tráfico de drogas em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina). A suspeita é de que 'laranjas' também participem do esquema criminoso.





Durante a operação, três mulheres com idades entre 21 e 52 anos foram presas e outros três suspeitos já estavam no sistema carcerário e devem cumprir as ordens judiciais no local. Uma pessoa segue foragida.

Publicidade

Publicidade





Eles foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas envolvendo adolescentes.





Uma nova investigação deve apurar também o crime de lavagem de dinheiro.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.