Acidente com dois carros e caminhão deixa três mortos e um ferido na PR-445, em Cambé

Um compleo acidente envolvendo quatro veículos resultou na morte de três pessoas e deixou uma mulher ferida na manhã domingo (17) no km 99 da PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolveu um Renault Logan, de Joinville (SC), um VW Gol, de Curitiba, e uma carreta Scania R 440 com semirreboque, ambos de Dracena (SP).





De acordo com os levantamentos feitos no local, o Logan seguia no sentido crescente da via quando bateu contra os outros veículos, que trafegavam na direção contrária. O trecho é de pista simples, em curva aberta, com limite de velocidade de 80 km/h.

A condutora do Logan, de 27 anos, morreu no local, assim como duas passageiras do carro, de 50 e de 83 anos de idade. Os corpos foram encaminhados ao IML de Londrina.





No Gol, o motorista de 38 anos não sofreu ferimentos, mas uma passageira de 47 anos, foi socorrida pelo Siate e levada à Santa Casa de Cambé. Já o condutor da carreta, que tem 42 anos, não se feriu.





Os testes do bafômetro aplicados nos motoristas do Gol e da carreta apontaram resultado negativo para consumo de álcool.



