Acidente com três carros e uma ambulância deixa um morto e seis feridos em Bandeirantes

Um grave acidente envolvendo três carros e uma ambulância deixou uma pessoa morta e seis feridos, no trecho da BR-369 entre Bandeirantes e Andira (Norte), na tarde desta terça-feira (24).





Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a concessionária da rodovia ainda estão no local em atendimento às vítimas. A Defesa Civil dos dois municípios também presta apoio. Helicópteros do Samu de Londrina e Maringá foram solicitados e estão à disposição no local.





De acordo com a Prefeitura de Andirá, a ambulância pertence à Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá, que transportava 2 pacientes e 1 acompanhante.





“Vieram a óbito a gestante de 8 meses, e seu bebê. Dos demais envolvidos, todos de Andirá, 2 estão internados em Bandeirantes, 1 em Uraí, 2 em Londrina, e 2 não sofreram lesões”, detalhou a administração municipal, por meio das redes sociais. “Rogamos a Deus pela vida de cada um, e pela alma da jovem de 25 anos e seu bebê”, acrescenta a prefeitura, prestando solidariedade aos familiares e amigos dos envolvidos no acidente.





A causa do acidente não foi informada até o momento.