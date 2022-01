Acidente de carro deixa mulher com ferimentos graves em Londrina

Um acidente entre dois veículos deixou uma mulher com ferimentos graves, no cruzamento da Avenida Brasília (trecho urbano da BR 369) com a rua Grafita, em Londrina. A colisão ocorreu por volta das 7h40 desta quarta-feira (26).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Fiat Strada cruzava a via quando batel na lateral de uma Saveiro. A passageira do Strada teve lesões graves e foi levada para o hospital. Os condutores dos veículos tiveram ferimentos leves.