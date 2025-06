Acidente deixa três mortos na PR-897 em Marialva

Um grave acidente envolvendo uma van Sprinter e um Vectra no KM4 da PR-897 deixou três mortos na noite desta quinta-feira (12) em Marialva. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do Vectra, que seguia no sentindo Maringá-Marialva, perdeu o controle e saiu da pista à esquerda, cruzou o canteiro central e colidiu frontalmente com a Sprinter, que seguia no sentido oposto.





Os ocupantes do Vectra, um homem, que dirigia o carro, e duas mulheres, que era eram passageiras, morreram no local. As três vítimas fatais não foram identificadas no local pelos policiais, sendo encaminhadas pela Polícia Científica. O condutor da van teve ferimentos e foi conduzido para atendimento médico.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato