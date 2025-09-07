Acidente em Rolândia deixa motociclista morta e jovem ferido na PR-986

Um acidente registrado no fim da tarde deste sábado (6) na PR-986, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), causou a morte de uma motociclista de 49 anos e ferimentos em um jovem de 21. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a batida aconteceu por volta das 17h50, no km 10 da rodovia, em um trecho de pista dupla, que estava molhada devido à chuva.





Segundo informações colhidas no local, um Ford Ka, com placas de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), seguia sentido Rolândia-Arapongas quando colidiu contra a mureta de concreto que divide as pistas. O carro invadiu a contramão e atingiu um Toyota Corolla, de Londrina, e, em seguida, uma motocicleta Kawasaki Ninja 400.

A motociclista foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Rolândia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. O condutor do Ford Ka, de 21 anos, também foi levado ao hospital com ferimentos. Já o motorista do Corolla, de 26 anos, saiu ileso e testou negativo para o consumo de álcool.





A motocicleta foi recolhida ao pátio da PRE em Rolândia. O caso será investigado.