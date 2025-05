Acidente entre caminhão e caminhonete deixa motorista ferido em Cruzmaltina

Na manhã desta quarta-feira (28), uma colisão envolvendo dois veículos - um caminhão e uma caminhonete -, no Km 227 da PRC-272, em Cruzmaltina (Vale do Ivaí), resultou em danos para ambos os automóveis e ferimentos em um dos condutores.





Segundo o BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária), o motorista do caminhão trafegava na rodovia sentido Faxinal e Cruzmaltina quando se envolveu no sinistro, acertando a lateral da caminhonete, uma Nissan Frontier, enquanto cruzava o trevo do distrito João Vieira.





O condutor da caminhonete, de 53 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Faxinal sem fazer o teste de etilômetro. Já o motorista do caminhão, de 22 anos, não se feriu. Ele optou por fazer o teste de etilômetro, que deu negativo.