Acidente entre dois carros e caminhão deixa avenida Dez de Dezembro interditada

Um acidente entre dois carros e um caminhão deixou parte da avenida Dez de Dezembro interditada na tarde desta sexta-feira (31). A colisão, que aconteceu em frente ao Parque Municipal Arthur Thomas (Zona Sul), vitimou, pelo menos, uma pessoa, que foi encaminhada com ferimentos para o Hospital Zona Norte.





Os carros HB20 e Renault Scénic e um caminhão de entrega trafegavam sentido Sul, próximo à avenida Portugal, quando a colisão aconteceu. O Corpo de Bombeiros não soube informar as causas do sinistro e o estado de saúde dos condutores envolvidos.

Por causa do impacto, o Renault Scénic ficou com a parte fontal destruída. Às 15h40, os veículos já haviam sido removidos do local. Segundo informações da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), agentes estão na avenida para organizar o trânsito.





A colisão derramou óleo sobre a pista, o que provocou a interdição parcial da avenida Dez de Dezembro no sentido Sul até as 16h10. O trecho da avenida que dá acesso à região central não foi afetado.



