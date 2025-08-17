Acidente entre dois carros fere três pessoas em Apucarana

Uma colisão lateral entre dois veículos deixou três pessoas feridas na PR-170, em Apucarana, na tarde de sábado (16). O acidente aconteceu por volta das 15h, no km 124 da rodovia.





Um VW Up, conduzido por um homem de 35 anos, colidiu lateralmente com um VW Gol, dirigido por outro motorista de 34 anos. Ambos saíram ilesos, mas três passageiras do Gol — duas mulheres de 29 anos e uma criança de 9 — ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Apucarana.

O teste do bafômetro apontou 0,22 mg/l para o condutor do Up, enquanto o motorista do Gol testou negativo. Os carros foram liberados no local.