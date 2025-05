Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e 24 feridos em Ibiporã

Um acidente entre um ônibus de trabalhadores e um caminhão deixou um passageiro morto no local e pelo menos 24 pessoas feridas em frente ao frigorífico Rainha da Paz, no km 371 da PR-090, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), no fim da madrugada desta sexta-feira (23). As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região e o Evangélico, de Londrina, chegou a emitir nota oficial avisando que está operando acima da capacidade.





Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o ônibus, com placas de Londrina, seguia no sentido Ibiporã–Sertanópolis quando, ao fazer uma conversão da faixa da direita para a esquerda, foi atingido na traseira por um caminhão Scania com placas de Jataizinho. Após o impacto, o ônibus tombou no acostamento da margem esquerda da via.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O condutor do ônibus, de 60 anos, não se feriu, assim como o caminhoneiro, de 39 anos. Ambos foram submetidos ao teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool (0,00 mg/L).





Um passageiro do ônibus, de 55 anos, morreu no local. Outras 24 vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar. Destas, ao menos quatro foram levadas ao Hospital Evangélico de Londrina, que confirmou em nota que três estavam em estado grave e uma em estado gravíssimo. As demais vítimas foram distribuídas entre o HU (Hospital Universitário) d Londrina e o Hospital Cristo Rei, em Ibiporã.

Publicidade