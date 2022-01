Acidente entre viatura da PM e motocicleta deixa homem ferido na zona norte de Londrina

Um acidente envolvendo uma viatura da PMPR (Polícia Militar do Paraná) deixou um homem ferido na noite deste domingo (23), na zona norte de Londrina.

De acordo com o relatório da polícia, uma equipe da PM fazia o patrulhamento no bairro Parigot de Souza quando a viatura foi atingida por uma motocicleta que vinha na direção oposta, com os faróis apagados.

Ainda conforme a polícia, o motociclista não tem carteira de habilitação e não usava capacete. Os policiais acionaram o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), e o condutor da motocicleta foi encaminhado ao hospital da Zona Norte. A identidade e o estado de saúde dele não foram informados.





A motocicleta foi levada ao pátio da 4ª Cipm(Companhia Independente de Polícia Militar). Segundo a companhia, um procedimento administrativo será instaurado para apurar o responsável pelo acidente, que deve pagar pelo conserto da viatura.