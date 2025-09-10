Acidente na PR-218 deixa dois motoristas feridos em Nova Fátima

Dois motoristas ficaram feridos após um acidente envolvendo três veículos ocorrer no km 104 da PR-218, em Nova Fátima (Norte), por volta das 8h desta terça-feira (9).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma caminhonete Chevrolet S10, com placas de Ribeirão do Pinhal (Norte Pioneiro), seguia em direção a Nova Fátima quando colidiu transversalmente contra um Ford Focus, de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), e, em seguida, bateu em um Volkswagen Fox, de Curiúva, que trafegavam no sentido contrário.





O condutor da S10, de 51 anos, saiu ileso e testou negativo para consumo de álcool. Já o motorista do Focus, de 57 anos, teve ferimentos e foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro). A condutora do Fox, de 53 anos, ficou em estado grave e precisou ser levada pelo resgate aéreo ao HU (Hospital Universitário) de Londrina.



